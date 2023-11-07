"Звоните в похоронное бюро": экс-пиарщица потроллила предательницу Тодоренко, что живет в России

Украинская пиарщица Екатерина Примина ранее сотрудничала с Региной Тодоренко. Теперь она потроллила певицу-предательницу, которая продолжает жить в России, несмотря на войну.

Екатерина достойно ответила россиянам, которые до сих пор обращаются к ней по поводу сотрудничества с Тодоренко. Похоже, их не смущает то, что в Украине второй год идет полномасштабная война.

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Экс-пиарщица потроллила Регину Тодоренко

Примина продолжает получать сообщения от росСМИ, которые хотят пригласить к себе на съемки Тодоренко.

Недавно предательницу пригласили на шоу "Звезды сошлись", о "красивых и умных женщинах" российского шоу-бизнеса. Правда, ее экс-пиарщица не поняла, при чем здесь Тодоренко.

Поздравляю. Если у вас тема о красавицах, доброте и интеллекте, то не совсем понимаю, при чем здесь Регина Тодоренко. Но вы всегда можете связаться с ней напрямую по телефону…,

– ответила Екатерина.



Экс-пиарщица Тодоренко потроллила певицу / Скриншот с ее инстаграм-сторис

Примина специально указала номер телефона, но не Тодоренко, а ритуальной компании "Вечная память" в городе Тверь.

Еще один российский пропагандист захотел "информационной поддержки" фильма о единстве россиян. Ему пиарщица из Украины ответила, что пришлет этот релиз СБУ и на сайт "Миротворец".



Экс-пиарщица Тодоренко ответила пропагандистам / Скриншот с ее инстаграм-сторис

Регина Тодоренко предала Украину: коротко