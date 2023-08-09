Он тоже не святой, – возлюбленная Остапчука поскандалила с Дантесом, заступившимся за женщин

В сети продолжается скандал вокруг Владимира Остапчука, Богдана Буше и Позитива, которые возмутительно высказались о женском теле. Теперь певец Владимир Дантес вступился за женщин, на что получил резкий ответ от любимой Остапчука – Екатерины Полтавской.

Звезды в сети начали активно публиковать свои честные фото и делиться личными историями. Они показывают шрамы и волосы на теле, осуждая Остапчука, Буше и Позитива.

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Дантес вступился за женщин

Поддержать женщин решил и певец Владимир Дантес. Он записал короткое видео, в котором спел для девушек.

В песне есть такие строки: "Эй, малая, не брей ноги и вульву свою. Эй малая, мы таких ребят, вертели на х*ю. Эй малая, ты идеальна, как цветочек ты. Эй малая, скажу тебе честно, ты 10 из 10".

Поклонники поддержали Дантеса и поблагодарили за его позицию:

"За что люблю вас, Владимир, так это за все".

"Как классно и приятно за поддержку, спасибо! А еще, кстати, очень привлекательные усы!"

"Ты 10/10 и песня тоже".

"Владимир, вы крутой мэн. Адекватные люди всегда в тренде".

"Песня 10 из 10, спасибо! Хороший ответ".

Резкий ответ Остапчука

Девушка Владимира Остапчука не смогла оставить это видео без внимания. Екатерина Полтавская назвала это "переобулся" и вспомнила Дантесу, что тот недавно в одном из шоу тоже говорил о депиляции женщины.

"У меня есть детская травма. Она из школы. У меня была учительница, которая стояла в колготах и у нее на ногах были длинные волосы, как у меня на голове. Это для меня не прикольно. Я не понимаю, когда под мышками тоже не бреют. Я – мужчина, я брею под мышками! Это не прикольно", – сказал тогда в шоу Дантес.



Полтавская ответила Дантесу / Скриншот

Девушка Остапчука напомнила Дантесу, что "он тоже не свят".

Если он избрал путь хайпировать или набирать себе баллы за счет злорадства над другими, то считаю правильным напомнить ему о том, что и он не свят,

– написала Полтавская.

На это Владимир Дантес тоже отреагировал и сатирически отметил, что звезды шоу-бизнеса "оскорбили" Остапчука.

"Не надо былить человека за то, что он что-то хлопнул, он же просто высказывал свое мнение", – посмеялся он.

Екатерина перепостила эту сторону и добавила, чтобы он смотрел за собой или говорил на всех, а не только выборочно.



Екатерина Полтавская ответила Дантесу / Скриншот по инстаграмме

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