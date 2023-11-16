Поклонники спросили Екатерину, считает ли она бывших жен Остапчука – Кристину Горняк и Елену Войченко привлекательными.

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Екатерина Полтавская высказалась о бывших Остапчуках

23-летняя девушка заметила, что преимущественно никак не реагирует на вопросы фанатов о прошлых отношениях Владимира. Впрочем, на одно из них Полтавская решила ответить.

Я никогда не отвечала на вопросы, которые касаются прошлого Вовы, потому что 99% из них – провокационные и несут негативный характер. Но на это отвечу, хотя и не понимаю человека, который его поставил. Да, красивые. У Вовы хороший вкус на внешность,

– поделилась Екатерина.



Ответ Полтавской / Фото с инстаграмма девушки

Известно, что Екатерина стала третьей избранницей шоумена Владимира Остапчука. Ранее он 1 год был женат на нотариусе Кристине Горняк. До этого телеведущий был в браке с Еленой Войченко 13 лет. У супругов было двое детей – Эмилия (9 лет) и Эван (5 лет).

Что известно о Екатерине Полтавской