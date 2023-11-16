Поклонники спросили Екатерину, считает ли она бывших жен Остапчука – Кристину Горняк и Елену Войченко привлекательными.
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Екатерина Полтавская высказалась о бывших Остапчуках
23-летняя девушка заметила, что преимущественно никак не реагирует на вопросы фанатов о прошлых отношениях Владимира. Впрочем, на одно из них Полтавская решила ответить.
Я никогда не отвечала на вопросы, которые касаются прошлого Вовы, потому что 99% из них – провокационные и несут негативный характер. Но на это отвечу, хотя и не понимаю человека, который его поставил. Да, красивые. У Вовы хороший вкус на внешность,
– поделилась Екатерина.
Ответ Полтавской / Фото с инстаграмма девушки
Известно, что Екатерина стала третьей избранницей шоумена Владимира Остапчука. Ранее он 1 год был женат на нотариусе Кристине Горняк. До этого телеведущий был в браке с Еленой Войченко 13 лет. У супругов было двое детей – Эмилия (9 лет) и Эван (5 лет).
Что известно о Екатерине Полтавской
- Недавно девушка рассказывала, что планирует открыть студию красоты в центре Киева. Она уже зарегистрировалась как частный предприниматель, чтобы начать свой бизнес. Это будет студия массажей и лазерной эпиляции.
- В начале октября Екатерина Полтавская и Владимир Остапчук отпраздновали первую годовщину отношений. Они заселились в отель с необычной розовой ванной. Шоумен посвятил любимой романтический пост в инстаграмме.
- В августе шоумен признался, что не прочь снова стать отцом. По словам артиста, они с Екатериной хотят двоих детей. В то же время, Остапчук продолжает общаться со своими детьми от предыдущего брака с Еленой Войченко. Они пытаются созваниваться хотя бы раз в неделю.