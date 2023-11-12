Знаменитость призналась, что даже не позвонила бы мужчине, если бы у нее возникли жизненные трудности. По ее словам, все потому, что у них с Владимиром разные взгляды на жизнь.

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Илона Гвоздева прокомментировала свое отношение к Остапчуку

Хотя танцовщица отметила, что имеет другое мировоззрение, чем телеведущий, она подчеркнула, что не осуждает его.

Мы ни на каком уровне, кроме танцевального, не сошлись. У нас разные взгляды на жизнь, на шоу-бизнес, на отношение к людям. Я его не осуждаю за это,

– поделилась хореограф.

Интервью с Илоной Гвоздевой: смотрите видео онлайн

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