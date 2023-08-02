Похожие, как две капли воды: Екатерина Осадчая показалась с 20-летним сыном от первого брака
Источник:Екатерина Осадчая
Звездная телеведущая Екатерина Осадчая показала редкое фото со своим 20-летним сыном. Похоже, у Ильи начались каникулы, поэтому он приехал в Украину. Осадчая показала общую фотографию и поздравила его с Днем ангела.
Напомним, что Илья – сын Кати Осадчей от брака с нардепом Олегом Полищуком – сейчас живет в США. Парень похож на звездную маму, как две капли воды.
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Ведущая в инстаграмме показала редкие кадры старшего сына. На фото Осадча позировала в желтой футболке рядом с Ильей, надевшим черную футболку и рубашку.
Екатерина Осадчая со старшим сыном / Фото с ее инстаграм-сторис
Добавим, что Екатерина не забыла поздравить сына с праздником. Ведь 2 августа в Украине отмечается День Ангела в Илии.
"Сегодня День Ангела в Илье. Поздравляю всех Ильюш с вашим днем", – написала ведущая.
Также Илья встретился с маленьким братиком Данилой, которому на днях исполнится два года. На фото старший сын Осадчей гулял за руку с младшим.
"Такие разные и такие похожие", – подписала фото Екатерина.
Сыновья Екатерины Осадчей / Фото с ее инстаграм-сторис
Напомним, что сын Екатерины Осадчей окончил международную школу Kyiv International School и поступил в Мэрилендский университет в США. Илья сейчас учится на программиста. Ранее Юрий Горбунов рассказывал, что старший сын Осадчей принял его как отчима.
Интересно, что нардеп Олег Полищук, на котором Катя Осадчая поженилась в 18 лет, также знаком с Горбуновым, они иногда пересекаются на семейных праздниках.