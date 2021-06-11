Екатерина Кухар организовала для любимого настоящий праздник. День рождения Александра начался со встречи с полицией и утреннего эфира на телеканале.

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День рождения Александра Стоянова

Утро дня рождения мужа началось с приключений. По дороге на съемку утренней телепрограммы Александра остановила полиция. Работники правоохранительных органов сделали это для того, чтобы поздравить Стоянова с особым днем.

Через 30 минут после этого в прямом эфире артиста оригинально поздравили ведущие. Они знали, что Александр обожает шоколад и семечки, поэтому подарили букет шоколадных конфет и мешок семян.

Екатерина Кухар неоднократно отмечала, что у ее любимого мало недостатков – он быстро ездит на автомобиле и очень любит есть семена подсолнечника. Именно это вызывает в паре много споров и изрядно раздражает Екатерину.

Подарок от Екатерины Кухар

Екатерина ошеломила мужа фирменным марокканским пирогом с кедровыми орешками, который приготовила вместе с дочерью Настей. Александр в студии задул свечи, после чего вся сахарная пудра осталась на лице у ведущей. Теперь желание именинника точно сбудется.



Екатерина Кухар испекла для мужа праздничный пирог / Фото пресс-службы

Добавим, Екатерина и Александр любят удивлять друг друга. Да, ко дню рождения любимой Стоянов организовал вечеринку-сюрприз, на которую пригласил ее лучших друзей и родных.