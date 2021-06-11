Катерина Кухар організувала для коханого справжнє свято. День народження Олександра розпочався з зустрічі з поліцією та ранкового ефіру на телеканалі.

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День народження Олександра Стоянова

Ранок дня народження чоловіка розпочався з пригод. Дорогою на зйомку ранкової телепрограми Олександра зупинила поліція. Працівники правоохоронних органів зробили це для того, щоб привітати Стоянова з особливим днем.

Через 30 хвилин після цього у прямому ефірі артиста оригінально привітали ведучі. Вони знали, що Олександр обожнює шоколад і соняшникове насіння, тому подарували букет шоколадних цукерок і мішок насіння.

Катерина Кухар неодноразово зазначала, що в її коханого мало недоліків – він швидко їздить на автомобілі та дуже любить їсти насіння соняшника. Саме це викликає в парі багато суперечок та неабияк дратує Катерину.

Подарунок від Катерини Кухар

Катерина приголомшила чоловіка фірмовим марокканським пирогом з кедровими горішками, який приготувала разом із донькою Настею. Олександр в студії задув свічки, після чого вся цукрова пудра залишилася на обличчі у ведучої. Тепер бажання іменинника точно здійсниться.



Катерина Кухар спекла для чоловіка святковий пиріг / Фото пресслужби

Додамо, Катерина та Олександр люблять дивувати один одного. Так, до дня народження коханої Стоянов організував вечірку-сюрприз, на яку запросив її найкращих друзів і рідних.