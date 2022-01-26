Екатерина Бужинская "береглась два года", но заболела коронавирусом

42-летняя Екатерина Бужинская прилетела из Доминиканы и вернулась к концертам. Однако ее гастроли длились недолго. Певица подхватила COVID-19 и оказалась на самоизоляции.

После рождественских праздников резко возросло количество больных коронавирусом. Коварная болезнь не обходит и звезд и мешает им вернуться на сцену после зимних каникул. Так случилось с Екатериной Бужинской. Ей пришлось отложить гастроли.

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Екатерина Бужинская заболела коронавирусом

О COVID-19 певица сообщила после громкого корпоратива. Уже в Киеве она сдала ПЦР-тест, который, к сожалению, показал положительный результат. Сейчас о ее симптомах ничего неизвестно, артистка не рассказывает о своем самочувствии.

Плохая новость, друзья. Два года берегла себя, как могла. К сожалению, эта зараза прицепилась. Я на самоизоляции. Берегите себя, друзья,

– поделилась Екатерина Бужинская.

Екатерина Бужинская заболела коронавирусом / Фото из инстаграм-сторис певицы

Кто из звезд болеет коронавирусом