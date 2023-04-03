В Киев генеральный директор ЮНЕСКО прибыла 3 апреля. В этот же день она отправилась в национальный заповедник София Киевская в "героическом Чернигове".

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Зеленская приехала в Чернигов с директором ЮНЕСКО

Первая леди Украины поблагодарила ЮНЕСКО за помощь пострадавшим от ракетной атаки музеям Киева, за генераторы, благодаря которым культурные заведения страны пережили зиму. Кроме того, она объявила, что памяткой ЮНЕСКО станет и исторический центр города-героя.

Исторический центр Чернигова должен быть еще одной жемчужиной ЮНЕСКО. Говорили об этом сегодня на встрече с Одри Азуле, генеральным директором ЮНЕСКО. Поблагодарила ей за всю помощь, оказанную культурным институтам Украины,

– написала Елена Зеленская.

Образ Елены Зеленской в Чернигове

Для поездки в Чернигов Зеленская выбрала образ total black. На ней удлиненный твидовый пиджак с массивными золотистыми пуговицами и накладными карманами на груди.

В дождливую погоду первая леди подобрала под него теплый гольф и широкие укороченные брюки со стрелками. Идеальный аутфит завершили лакированные лоферы и золотые серьги-подвески. Елена Зеленская сделала легкую укладку, уложив волосы с ровным пробором.

Елена Зеленская из Одри Азуле в Чернигове / Фото с телеграмма первой леди Украины

Елена Зеленская из Одри Азуле в Чернигове / Фото с телеграмма первой леди Украины