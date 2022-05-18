Ее прокляли и здесь, и в Москве, – Дмитрий Танкович заговорил о судьбе гастролерши Лободы

Все восемь лет войны Светлана Лобода зарабатывала российские рубли, а после 24 февраля стала на сторону Украины. Шоумен Дмитрий Танкович считает, что теперь ее не примут ни там, ни здесь, ведь определяться нужно было еще в 2014-м.

Светлана Лобода по-прежнему остается противоречивой персоной в шоу-бизе. Кто-то простил ей восемь лет гастролей на России, потому что сейчас она помогает армии, кто-то и дальше осуждает. Среди последних ведущий и актер студии "Дизель шоу" Дмитрий Танкович.

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Он убежден, что "война – это время определяться", и определяться Лободе нужно было еще тогда, когда Россия оккупировала Крым и начала вооруженный конфликт на Донбассе. По его мнению, сейчас певица уже не найдет себе места.

Дмитрий Танкович о Светлане Лободе

Мы можем посмотреть Светлану Лободу. На мой взгляд, это очень яркий пример. Когда она уехала в Москву и ничего не говорила, ее прокляли здесь. А когда попыталась что-нибудь сказать, ее прокляли в Москве. И сейчас Светлана Лобода не найдет себя ни в Украине, ни в России.

– отметил Дмитрий Танкович.

"Я понимаю, страшно. Да, черт возьми, всем страшно. Это действительно нормально, страх – это естественное человеческое ощущение. Но надо делать выбор, друзья. Вот как-то так жизнь сложилась. Нужно выбрать", – добавил шоумен.

Дмитрий Танкович о российских звездах путинистах и молчунах

О Баскове и Киркорове: "Мне кажется, что тот же Басков и Киркоров – ребята, которые в принципе свою карьеру закончили, и они доживают свой творческий век. Для меня это решение исключительно в пользу денег. Правильным это выбор был или нет, покажет время. Я убежден, что нет"

"Мне кажется, что тот же Басков и Киркоров – ребята, которые в принципе свою карьеру закончили, и они доживают свой творческий век. Для меня это решение исключительно в пользу денег. Правильным это выбор был или нет, покажет время. Я убежден, что нет" О Нурлане Сабурове и русских комиках: "Я безумно разочарован, честно говоря. Они постоянно говорили: "Мы свободны, мы можем говорить все что угодно". Если мы посмотрим на этих свободных персон – это Воля, Мартыросян, Щербаков, Сабуров, большое количество российских комиков, стендаперов, они почему-то языки засунули себе в задницу. Они ничего не говорят, и для меня это самый плохой вариант".

России Светлану Лободу действительно уже не ждут. Ей, как и многим украинским знаменитостям, запретили въезд на 50 лет. В Украине к ней отношение тоже неоднозначное – Маша Ефросинина мэр Борисполя считают, что она реабилитировалась перед страной, тогда как Тарас Тополя из "Антител" и всегда острый язык Андрей Данилко видят фальшь.

К слову, одиозный Филипп Киркоров поддерживал сгоревшуюся Оксану Марченко, мужа которой задержала СБУ. Дмитрий Танкович тоже по ней "прошелся". Он вспомнил, что на шоу "Украина имеет талант", где они работали вместе, ее называли "женой Медведчука", потому что вне камер та была холодной и тщеславной.