Дзидзьо признался, что отдал роскошную квартиру в Киеве бывшей жене
Источник:"Звездный путь"
Украинский артист Дзидзьо впервые прокомментировал слухи о воссоединении с бывшей женой SLAVIA. Он ответил, что оно невозможно, а новая квартира в Киеве теперь принадлежит именно экс-возлюбленной.
В то время как певица SLAVIA (Ярослава Хома) часто комментирует развод с артистом Дзидзьо (Михаил Хома), сам он редко рассказывает о разрыве. Но на днях мужчина рассказал, почему его экс-возлюбленную видели возле собственных апартаментов и возможно ли примирение пары.
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Дзидзьо прокомментировал слухи о примирении
Наконец поклонникам стало понятно, почему SLAVIA проводила время вблизи квартиры бывшего мужа. Теперь апартаменты в Киеве за более чем миллион гривен будут принадлежать ей.
Это очень красивая квартира. Очень красивая квартира. Ты выходишь – и видно озеро. Это 150 квадратов, и я отдаю ее Ярославе,
– признался Дзидзьо.
Апартаменты Дзидзьо в Киеве / Фото с инстаграма Дзидзьо
В то же время Дзидзьо подчеркнул, что воссоединение с бывшей женой – невозможно.
Я сейчас сам. Мы друг друга любим, уважаем – самое главное. Я нигде ничего плохого о SLAVIA не говорил и не буду говорить,
– подчеркнул артист.
Почему возникли слухи о примирении пары
- В августе Дзидзьо опубликовал фото, на котором продемонстрировал роскошные апартаменты в Киеве. Квартира стоила артисту более миллиона гривен. За это он получил вид на озеро и живописную природу, панорамные окна и террасу.
- Под этим сообщением исполнительница SLAVIA написала: "Я влюбилась в это место с первого взгляда. Спасибо, Михаил, исполнил мою мечту". Дзидзьо ответил, что его экс-возлюбленной "это место очень подходит".
- Такие дружеские комментарии бывшей пары озадачили сеть. Масла в огонь добавило и то, что за несколько дней SLAVIA показала, как отдыхала на пляже у озера, вблизи новой квартиры Дзидзьо.
- Тогда фаны действительно подозревали, что так артисты поделили имущество. Хотя другие были убеждены, что пара снова вместе, а развод был или ошибкой, или обманом.