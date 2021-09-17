Дзидзьо признался, что отдал роскошную квартиру в Киеве бывшей жене

Украинский артист Дзидзьо впервые прокомментировал слухи о воссоединении с бывшей женой SLAVIA. Он ответил, что оно невозможно, а новая квартира в Киеве теперь принадлежит именно экс-возлюбленной.

В то время как певица SLAVIA (Ярослава Хома) часто комментирует развод с артистом Дзидзьо (Михаил Хома), сам он редко рассказывает о разрыве. Но на днях мужчина рассказал, почему его экс-возлюбленную видели возле собственных апартаментов и возможно ли примирение пары.

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Дзидзьо прокомментировал слухи о примирении

Наконец поклонникам стало понятно, почему SLAVIA проводила время вблизи квартиры бывшего мужа. Теперь апартаменты в Киеве за более чем миллион гривен будут принадлежать ей.

Это очень красивая квартира. Очень красивая квартира. Ты выходишь – и видно озеро. Это 150 квадратов, и я отдаю ее Ярославе,

– признался Дзидзьо.



Апартаменты Дзидзьо в Киеве / Фото с инстаграма Дзидзьо

В то же время Дзидзьо подчеркнул, что воссоединение с бывшей женой – невозможно.

Я сейчас сам. Мы друг друга любим, уважаем – самое главное. Я нигде ничего плохого о SLAVIA не говорил и не буду говорить,

– подчеркнул артист.

Почему возникли слухи о примирении пары