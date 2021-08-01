Дзидзьо поделился, нашел ли новую любовь после развода со SLAVIA

В конце апреля Дзидзьо объявил, что разводится с женой после 8 лет брака. Чувства между ними угасли еще год назад, однако за это время певец так и не влюбился. Почему артисту не до новых отношений, узнавайте ниже.

Если экс-жена Дзидзьо певица SLAVIA засыпала бывшего обвинениями на протяжении всего бракоразводного процесса, то он сам отказывался комментировать личную жизнь. Звезда нашел утешение в работе. Он с головой погрузился в съемки нового фильма "Где деньги", в котором выступает режиссером и главным актером.

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Он с головой погрузился в съемки нового фильма "Где деньги", в котором выступает режиссером и главным актером. По его словам, из-за работы у него нет времени на поиски новой любви.

У меня сейчас нет времени на это. У меня фильм, монтаж, концерты, альбом готовлю. Я не успеваю, ложусь спать в 2 часа, встаю в 6,

– заявил Дед.

Похоже, поклонниц у звездного холостяка стало больше, однако внимания на них он не обращает, ведь "весь в работе". Да, любовь для него не ко времени. Однако артист верит, что обязательно встретит своего человека и почувствует его с первого взгляда.

"Милая, сердцу моему мила. Я думаю это должен быть взгляд в глаза, и когда я узнаю человека своей жизни, он будет со мной", – заявил Дзидзьо.

Напомним, бывшая жена Дзидзьо певица SLAVIA также жаловалась на то, что у него нет времени на семью. Все 8 лет их супружеской жизни певец был озабочен карьерой, тогда как женщина мечтала о романтике и совместных путешествиях. Более того, она хотела родить ребенка, но мужу было не до отцовства.