Якщо ексдружина Дзідзьо співачка SLAVIA засипала колишнього звинуваченнями впродовж усього шлюборозлучного процесу, то він сам відмовлявся коментувати особисте життя. Зірка знайшов розраду в роботі. Він з головою занурився в зйомки нового фільму "Де гроші", в якому виступає режисером і головним актором.

До теми Ексдружина Дзідзьо поділилась варіантом елегантного образу: ефектні фото

Він з головою занурився в зйомки нового фільму "Де гроші", в якому виступає режисером і головним актором. За його словами, через роботу в нього немає часу на пошуки нового кохання.

Я зараз не маю часу на це. У мене фільм, монтаж, концерти, альбом готую. Я не встигаю, лягаю спати о 2-й годині, встаю о 6-й,

– заявив Дзідзьо.

Схоже, залицяльниць у зіркового холостяка побільшало, однак уваги на них він не звертає, адже "весь в роботі". Так, кохання для нього не на часі. Однак артист вірить, що обов'язково зустріне свою людину й відчує її з першого погляду.

"Мила, серцю моєму мила. Я думаю це має бути погляд в очі, і коли я впізнаю людину свого життя, вона буде зі мною", – заявив Дзідзьо.

Нагадаємо, колишня дружина Дзідзьо співачка SLAVIA також скаржилась на те, що в нього немає часу на сім'ю. Усі 8 років їхнього подружнього життя співак був заклопотаний кар'єрою, тоді як жінка мріяла про романтику та спільні подорожі. Ба більше, вона хотіла народити дитину, але чоловіку було не до батьківства.