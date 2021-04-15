Американский актер Джон Траволта опубликовал в сети архивное фото со своим покойным сыном Джеттом, который умер в 2009 году из-за удара о ванну от очередного эпилептического припадка. 13 апреля ему должно было исполниться 29 лет.

Самый старший сын Джона Траволты умер в 16-летнем возрасте в начале 2009 года – 2 января. Тогда из-за трагического события Джон Траволта отказался ехать на премию "Золотой глобус". Потерю сына Траволта и его супруга Келли Престон, которая также умерла в прошлом году, перенесли очень тяжело.

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Чтобы вспомнить Джетта Траволту в сети, его отец Джон опубликовал в сети проникновенное черно-белое фото, на котором сын счастливо улыбается в камеру, а звездный отец на него мило смотрит. Они отдыхали у водоема.

"С днем рождения, мой замечательный Джетт. Я люблю тебя", – подписал фото актер.

Комментарий к фотографии в виде трех сердец оставила его младшая дочь – 21-летняя Элла Траволта. В прошлом году актер тоже публиковал в сети совместное фото с сыном в день его рождения.

Что известно о смерти Джетта?