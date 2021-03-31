Американская телезвезда Крисси Тейген вместе с детьми Эхом и Майлзом стали звездами нового выпуска журнала People. В нем она снялась в фотосессии и рассказала о воспитании детей.

Несмотря на то, что Крисси Тейген прошлой осенью потеряла ребенка на позднем сроке беременности, женщина прила в себя и не теряет оптимизма. Сейчас она занимается воспитанием подрастающих детей и рассказывает, что больше всего ценит в детях.

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"Я открыта, свободна духом, и я люблю, чтобы дети были детьми. Для нас добро – такая важная вещь. Когда вы встречаетесь с нашими детьми, они очень теплые и дружелюбные. Вы (родители – Showbiz 24) вселяете в них эти вещи, но не забывайте также позволять детям быть творческими, энергичными и любознательными созданиями", – подчеркнула Крисси Тейген.

Крисси Тейген с детьми Эхом и Майлзом / Фото Майка Розенталя, People

Женщина также поделилась мыслями о Джоне Ледженде и его роли в отцовстве.

"Я думала, что знаю все о Джоне, а потом у нас родились дети. Было здорово видеть, как он заботится о них. Видеть, как мой партнер становится отцом, действительно замечательно", – отметила звезда.

"Узнала, насколько я сильна", – Крисси о выкидыше

Не обошла Крисси тему выкидыша, произошедшего в 2020 году. Она призналась, что наконец поняла, насколько сильным может быть ее тело – и физически, и морально.

Я узнала, насколько я сильна. Этот год стал настоящим испытанием для всех в мире, включая нашу маленькую семью... было очень приятно видеть, как люди сплачиваются вокруг нас ... какую бы любовь мы ни вложили в мир 10 лет назад, мы получаем ее в десять раз. Я чувствую каждую частичку любви от всех во всем мире,

– призналась Крисси Тейген.

Для обложки журнала 35-летняя Крисси надела волшебную серое платье с откровенной зоной декольте, а для отдельного фото выбрала сияющее оранжевое платье с пышными рукавами. В видеосъемке также приняла участие мама Крисси Тейген.



Невероятная Крисси Тейген для журнала People / Фото Майка Розенталя, People