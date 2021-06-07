Джилл Байден восхитила изящным образом в лавандовом платье: фото нового выхода

Первая леди США Джилл Байден осуществила очередной светский выход. Она предстала перед камерами в элегантном образе – лавандовом платье и белом жакете.

Супруга президента США Джилл Байден продолжает посещать различные заведения. На днях она прибыла в клинику вакцинации в Гарлемской баптистской церкви в Нью-Йорке. Там первая леди пообщалась с людьми и журналистами.

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Образ Джилл Байден

Для посещения клиники супруга президента США выбрала аутфит в нежных оттенках. Она предстала перед камерами в элегантном лавандовом платье до колен и коротком белом жакете.

Джилл Байден соединила наряд с туфлями с острым носком и на невысоких каблуках с черным цветочным принтом. Изящный look первая леди дополнила длинными жемчужными ожерельями, цепочками на шее и серьгами.

Джилл уложила волосы в привычную прическу, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах. В целях безопасности она надела пудровую маску с цветочной вышивкой.



Джилл Байден в клинике вакцинации / Фото Getty Images

Стильные образы Джилл Байден