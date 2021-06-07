Эмили Ратаковски впервые стала мамой несколько месяцев назад. Она мечтала о ребенке и наконец эта мечта осуществилась. Теперь знаменитость больше времени уделяет семье и воспитанию малыша.

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Новые фото Эмили Ратаковски с сыном

Звездная мама обнародовала несколько миловидных кадров по случаю своего дня рождения. Эмили предстала перед камерой в купальнике собственного бренда. Даже после родов Ратаковски продолжает выкладывать фото, где изображена в откровенной одежде и хвастается безупречными формами.

На руках модель держала маленького сына. Он был одет в шорты такой же цветовой гаммы, как и купальник мамы. Ратаковски пока не решается показать лицо первенца, поэтому на фото он изображен спиной к камере.

Накануне дня рождения с партнером в отпуске, о котором всегда мечтала,

– написала Эмили в публикации.

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