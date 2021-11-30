Джилл Байден показала рождественские декорации Белого дома: сказочные фото
Источник:инстаграм Джилл Байден
Первая леди США Джилл Байден поделилась серией фото, на которых показала появившиеся в Белом доме рождественские декорации. Там уже украсили большую елку и добавили много другого праздничного декора.
Мир активно готовится к новогодне-рождественским праздникам. Фотографиями декораций делятся в социальных сетях. Джилл Байден также решила показать украшения, которые теперь создают сказочное настроение в Белом доме.
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Рождественские декорации Белого дома
Супруга президента США украсила Белый дом к Рождеству, которое супруги будут праздновать вместе со многими странами мира 25 декабря. На официальной странице в инстаграме Джилл опубликовала фото огромной елки в одном из залов президентского поместья. Рождественская красавица мерцает белыми огоньками и украшена множеством игрушек в виде белых голубей.
Несколько елок есть и в других комнатах Белого дома. Байден украсила их семейными фотографиями и большими новогодними игрушками. Дома у Байденов можно увидеть и другие праздничные декорации, которые придают праздничное настроение и предвкушение новогодней суеты.
Елка в Белом доме / Фото из инстаграма Джилл Байден
Рождественские декорации Белого дома / Фото из инстаграма Джилл Байден
Елка в Белом доме / Фото из инстаграма Джилл Байден
Рождественские декорации Белого дома / Фото из инстаграма Джилл Байден
Кто уже украсил дома к Рождеству
- Итальянская блогер Кьяра Ферраньи одной из первых украсила дом новогодними декорациями. В инстаграме теперь часто публикует фото у огромной елки и других украшений.
- Американская певица Бритни Спирс, недавно официально освободившаяся от опеки отца, также уже готовится к Рождеству. Дома она поставила большую елку.
- В Виндзорском замке также зажгли елку. В этом году главная красавица высотой 7 метров.