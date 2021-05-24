Джилл Байден появилась в вышиванке: фото волшебного выхода

Накануне выходных президентскую чету с семьей заметили на лужайке Белого дома. Для перелета в загородную резиденцию Джилл Байден выбрала волшебный образ. Первая леди США надела вышиванку с украинским орнаментом.

В субботу утром, 22 мая, Джо Байден с женой, внуками, сыном Хантером и его семьей покинули Белый дом и полетели в президентскую резиденцию Кэмп-Дэвид. По дороге к вертолету Джилл Байден успела продемонстрировать повседневный образ, который приятно поразил украинскую публику.

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69-летняя первая леди США предстала перед объективами папарацци в элегантной белой рубашке, широкие рукава которой украсила черная вышивка в виде цветов и птиц. Наряд, стилизованный под украинскую вышиванку, Джилл Байден довершила черными обтягивающими брюками в классическом стиле и лаконичными босоножками на высокой платформе.

Жена 46-го президента Джо Байдена довершила образ массивными солнцезащитными очками, которые не снимала на пути к вертолету, и большой сумкой рыжего цвета. Уже традиционно волосы она уложила в объемную изысканную прическу, покорив мир безупречным видом. К слову, на этот раз президентское семейство появилось на людях без защитных масок.



Джилл Байден в вышиванке / Фото Getty Images

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