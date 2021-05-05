Президентская чета США побывала в штате Вирджиния. Целью поездки стало продвижение планов по совершенствованию системы образования в США. Байдены посетили начальную школу в Йорктауне, а также выступили с речью в муниципальном колледже в Норфолке.

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Этот визит один из тех, которые запланированы в турне в поддержку инициатив президента. Речь идет о планах модернизации инфраструктуры на сумму 2 триллиона долларов и поддержке американских семей – 1,8 триллиона долларов.

Элегантный look Джилл Байден

Для поездки жена президента выбрала классическое платье-футляр белого цвета. Поверх него Джилл надела серое пальто и соединила такой наряд с черно-белыми туфлями-лодочками на каблуках.

Среди аксессуаров образ первой леди дополнил черный пояс, который подчеркнул талию и был с необычной пряжкой в виде огромного жука. Также Байден дополнила изысканный look большой брошью, серьгами и браслетом из жемчуга. На шее у нее была любимая подвеска с надписью Mama.



Президентская чета США / Фото Getty Images

Волосы Джилл вложила в фирменную прическу, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах. Байден не забыла и о защитной маске, которая гармонично соединилась с ее одеждой.



Президентская чета США / Фото Getty Images