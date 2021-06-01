Джилл Байден появилась на публике в красном платье: фото изысканного образа

Первая леди США вместе с президентом осуществили очередной светский выход. Джилл Байден восхитила сеть новым образом, появившись в роскошном красном платье.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, первая леди Джилл Байден и вице-президент Камала Харрис посетили Арлингтонское национальное кладбище, что в Вирджинии. Там они отметили День памяти по погибшим солдатам.

К слову Джилл Байден ошеломила стильным образом в шоколадном костюме: фото

Образ Джилл Байден

Супруга президента США выбрала сдержанный, но изысканный наряд. Она предстала перед публикой в ​​красном платье насыщенного цвета длины миди. Фасон удачно подчеркивал безупречную фигуру Джилл Байден.

Первая леди решила соединить наряд с темными туфлями на невысоком каблуке. Также образ дополняло длинное полупрозрачное ожерелье с красным оттенком.

Джилл Байден собрала часть волос сзади, добавив look элегантности. Завершающим акцентом стал легкий макияж, которым первая леди подчеркнула черты лица.



Джилл и Джо Байден общаются с людьми / Фото из инстаграма первой леди

Элегантные образы первой леди США