Джилл Байден появилась на публике в красном платье: фото изысканного образа

Первая леди США вместе с президентом осуществили очередной светский выход. Джилл Байден восхитила сеть новым образом, появившись в роскошном красном платье.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден, первая леди Джилл Байден и вице-президент Камала Харрис посетили Арлингтонское национальное кладбище, что в Вирджинии. Там они отметили День памяти по погибшим солдатам.
К слову Джилл Байден ошеломила стильным образом в шоколадном костюме: фото
Образ Джилл Байден
Супруга президента США выбрала сдержанный, но изысканный наряд. Она предстала перед публикой в красном платье насыщенного цвета длины миди. Фасон удачно подчеркивал безупречную фигуру Джилл Байден.
Первая леди решила соединить наряд с темными туфлями на невысоком каблуке. Также образ дополняло длинное полупрозрачное ожерелье с красным оттенком.
Джилл Байден собрала часть волос сзади, добавив look элегантности. Завершающим акцентом стал легкий макияж, которым первая леди подчеркнула черты лица.
Джилл и Джо Байден общаются с людьми / Фото из инстаграма первой леди
Элегантные образы первой леди США
- Джилл Байден покорила аутфитом в вышиванке с украинским орнаментом.
- Супруга президента США посетила школу в штате Вирджиния белом платье-футляре.
- По случаю 100 дней от инаугурации первая леди сфотографировалась в Белом доме в элегантном черном пальто и красных туфлях.