Сидя в Москве Денис Устименко, которого все знают как Джигана, не переживает из-за мобилизации, передает 24 канал. Жена Оксана Самойлова родила ему четырех детей, старшей из которых 11 лет, поэтому репер считает, что он как многодетный отец не должен идти воевать. В своем инстаграме с 5-миллионной аудиторией одессит-предатель цинично высмеивает бегущих от мобилизации россиян, которые не хотят умирать за идеи Кремля.

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Как одессит-предатель Джиган высмеял "уклонистов" от мобилизации

В инстаграм-сторисах, которые, кстати, не доступны пользователям из Украины, он запостил мем с гей-парой, где их сын спрашивает: "Папа, а как вы познакомились с папой?" Один из мужчин ответил: "На границе с Казахстаном, сынок".

Джиган также посмеялся над мемом, где девочка спросила отца, что он делал в третью мировую войну, а тот ответил: "С**бал в Грузию на электросамокате, дочь". На эти его слова сын якобы отреагировал так: "Когда вырасту, стану п*дарасом, как мой папа".

Джиган высмеивает "уклонистов" от мобилизации / Скриншот из инстаграм-сторис репера

Джиган высмеивает "уклонистов" от мобилизации / Скриншот из инстаграм-сторис репера

Напомним, некоторые блогеры-миллионники уже накивали пятками из России. Так, Юрий Хованский переехал в Сербию, а Гусейн Гасанов, Николай Соболев, Михаил Лазутин и Юлий Онешко перебрались в Грузию. В сети над ними смеются и спрашивают: "Пацаны, а вы куда? Что случилось?"

Как Джигану досталось из-за мобилизации в России

За такую позицию Джигану тут же "прилетело". В комментариях к последнему посту Оксаны Самойловой пользователи поразмышляли, почему тот до сих пор не на передовой, откупится ли, если получит повестку в военкомат, и почему не помогает армии оккупантов:

"Как там у вас в Москве, Джигу не забрали на войну?";

"Ну хоть Джиган воевать не пойдет, у вас 4 ребенка";

"Не в эту мобилизацию, так во вторую, и количество детей здесь ни при чем";

"Они откупятся, не переживайте";

"Идет война, люди умирают, они в цветах купаются, фотосессии устраивают. Очень красиво, просто лучше помогли бы финансово нашим солдатам, ведь есть возможность".

Стоит подчеркнуть! Джиган не поддержал Украину после 24 февраля и не выступил против войны. Сначала он подло молчал, отсиживаясь в Дубае, а потом вернулся в Москву, которая его кормит.



Похоже, именно он написал Потапу после Бучи и напомнил, что одессит. В ответ репер жестко заявил: "Какой ты одессит, если по Одессе стреляют, а ты молчишь, а ты в Дубае выкладываешь икру? Ну, хотя бы это не делай. Если ты одессит, поддержи свою страну".