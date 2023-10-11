Джиджи Хадид впервые высказалась о войне между Израилем и ХАМАС: кого поддержала палестинка
Источник:Джиджи Хадид
7 октября организация ХАМАС ворвалась на территорию Израиля. Боевая группировка расстреливала солдат и мирных людей. Мировые знаменитости не стоят в стороне от этой ситуации. Многие звезды поддерживают Израиль и выражают свои соболезнования пострадавшим.
Так, и знаменитая модель Джиджи Хадид, у которой есть палестинские корни, на днях прокомментировала конфликт. Звезда распространила пост в инстаграмме, где объяснила свою позицию.
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Джиджи Хадид высказалась о войне в Израиле
Семья Мохамеда Хадида, отца модели, долгое время выступает за движение "Свободная Палестина". Сама знаменитость тоже раньше открыто поддерживала Палестину в соцсетях. 10 октября она заявила, что "терроризация невинных людей не согласуется с идеями движения "Свободная Палестина"". Также Джиджи отметила, что ее "надежды и мечты для палестинцев" не предполагают причинения вреда израильтянам.
Я выражаю глубокое соболезнование и чувствую ответственность перед своими еврейскими друзьями. Я раньше говорила, что у меня есть мечты относительно палестинцев, но ни одна из них не предусматривает вред, который нанесли жителям Израиля,
– сказала Джиджи.
Модель убеждена, что "каждый человек заслуживает базовых прав, отношения и безопасности, независимо от его национальности, религии, этнического происхождения или места рождения".
Знаменитость подытожила: "Я знаю, что моих слов никогда не будет достаточно, чтобы залечить глубокие раны многих людей, но я всегда молюсь о безопасности невинных жизней".
Как другие мировые знаменитости относятся к войне в Израиле: главное
- Мадонна распространила видео с последствиями вторжения бойцов палестинской группировки. Она заявила, что молится за всех пострадавших и добавила, что ее "сердце с Израилем".
- Актриса Натали Портман также выставила пост в поддержку Израиля. Она отметила, что ее "сердце разбито из-за людей в Израиле". Кроме того, знаменитость добавила, что ей "страшно из-за таких варварских действий".
- Звезда "Чудо женщины" Галь Гадот родилась в Израиле. Поэтому она поддерживает Родину. Знаменитость активно делится фотографиями и видео, которые демонстрируют происходящие в стране события.
- Кайли Дженер также распространила инстаграмм-стрисс в поддержку Израиля, однако впоследствии удалила публикацией. Вероятно, из-за хейта от подписчиков.
- В то же время порноактриса Мия Халифа стала на сторону ХАМАС. Известно, что из-за подобных заявлений журнал Playboy прекратил сотрудничество со знаменитостью.