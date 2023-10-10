Так, главная героиня "Чудо женщины" Галь Гадот родилась в израильском городе Петах-Тиква, а выросла она в Рош-га-Аине. Актрису могут призвать в армию. Все потому, что гражданки Израиля являются военнообязанными.

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Галь Гадот могут призвать на войну в Израиле

Знаменитость до своей актерской карьеры прошла службу в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Это длилось два года. В армии девушка была фитнес-инструктором.

Впоследствии актриса признавалась, что за годы службы приобрела полезные навыки дисциплины и командной работы.

Уже после армии Галь Гадот начала карьеру в модельном бизнесе, а затем перешла в киноиндустрию.



Галь Гадот / Фото из инстаграмма актрисы

Что Галь Гадот говорит о войне в Израиле: главное

Актриса с первых дней вторжения выражает поддержку Родине в своих соцсетях. Она призывает международное сообщество быть солидарными и защитить его нацию. Знаменитость активно распространяет фотографии и видео, которые демонстрируют происходящие в Израиле события. Кроме того, она публикует информацию о количестве пострадавших и призывает граждан донатить на помощь Израилю.