Мир не стоит в стороне от этой ситуации. Так, на днях на вооруженный конфликт отреагировали украинские звезды. Кроме того, мировые знаменитости также поддерживают Израиль и граждан страны.
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Мадонна
Певица опубликовала видео, где показаны ракетные обстрелы, военные и пострадавшие мирные жители. Она отметила, что, к сожалению, человечество не понимает, что "мы живем в мире, опустошенном ненавистью".
Мое сердце с Израилем... Всем, кто страдает или пострадал от этого конфликта. Я молюсь за вас. Я знаю, что это работа ХАМАСа, и в Палестине есть много невинных людей, которые не поддерживают эту террористическую организацию.
– отметила певица.
Галь Гадот
Знаменитость распространила информацию об обстрелах Израиля. Кроме того, она вспомнила об количестве пострадавших израильтян. Галь Гадот также призвала мировое сообщество поддерживать страну.
Мое сердце болит. Молюсь о всех, кто страдает… Я поддерживаю Израиль, вы тоже должны. Мир не может сидеть в стороне, когда происходят эти ужасные террористические акты,
– написала актриса.
Барбара Стрейзанд
Певица опубликовала инстаграмм-сторис с упоминанием о пострадавших в Израиле. Она отметила, что погибли уже более 700 человек. Более того, исполнительница вспомнила о террористическом акте 11 сентября 2001 года.
Барбара Стрейзанд / Скриншот с инстаграмм-сторис
Марк Гэмилл
Американский актер, который получил широкое признание благодаря роли Люка Скайвокера в киносаге "Звездные войны", распространил пост в поддержку страны. Он отметил, что Америка на стороне Израиля.
Кэтрин Винник
Канадская актриса опубликовала инстаграмм-сторис, где отметила, что "сейчас и всегда мы поддерживаем граждан Израиля".
Кэтрин Винник поддерживает Израиль / Скриншот с инстаграмм-сторис
Натали Портман
Мое сердце разбито из-за людей в Израиле. Дети, женщины и пожилые люди убиты и похищены из их домов. Мне страшно из-за таких варварских действий и мое сердце бьется с любовью и молитвами за пострадавшие семьи,
– подчеркнула актриса.
Война между ХАМАСом и Израилем: что известно
- 7 октября около 06:30 по киевскому времени Израиль массированно атаковали ракетами со стороны Сектора Газа. Впоследствии глава военного крыла палестинского исламистского движения ХАМАС Мухаммед ад-Дейф опубликовал обращение, где заявил, что палестинская боевая группировка "выпустила 5000 ракет" по территории Израиля и объявил о начале операции под названием "Наводнение".
- Уже около 08:20 в Израиле ввели военное положение. Власти призвали гражданское население не покидать укрытий. ЦАХАЛ также объявил о состоянии готовности к войне и заявил, что наносит ответные удары.
- Во время вторжения боевиков ХАМАС на границе с Сектором Газа проходил фестиваль электронной музыки Nature Party. Участники и посетители отдыхали, когда раздались первые взрывы. Так, сотни людей бросились бежать. Боевики ХАМАС же открыли огонь по людям и автомобилям.
- Из-за массированной атаки в Израиле ограничивают доступ к пляжам, отменяют все мероприятия и запрещают движение транспортных средств вблизи границы Сектора Газы.
- 9 октября официальный представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что контроль над всеми населенными пунктами, расположенными на границе с Сектором Газы, удалось восстановить Израилю.
- В сети сообщают о сотни пострадавших в результате боевых действий в стране.