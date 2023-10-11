Так, і знаменита модель Джіджі Хадід, яка має палестинське коріння, днями прокоментувала конфлікт. Зірка поширила допис в інстаграмі, де пояснила свою позицію.

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Джіджі Хадід висловилась про війну в Ізраїлі

Сім'я Мохамеда Хадіда, батька моделі, впродовж тривалого часу виступає за рух "Вільна Палестина". Сама знаменитість теж раніше відкрито підтримувала Палестину в соцмережах. 10 жовтня ж вона заявила, що "тероризування невинних людей не узгоджується з ідеями руху "Вільна Палестина"". Також Джіджі зазначила, що її "надії та мрії для палестинців" не передбачають заподіяння шкоди ізраїльтянам.

Я висловлюю глибоке співчуття і відчуваю відповідальність перед своїми єврейськими друзями. Я раніше говорила, що в мене є мрії щодо палестинців, але жодна з них не передбачає ту шкоду, яку було завдано мешканцям Ізраїлю,

– зазначила Джіджі.

Модель переконана, що "кожна людина заслуговує на базові права, ставлення та безпеку, незалежно від її національності, релігії, етнічного походження чи місця народження".

Знаменитість підсумувала: "Я знаю, що моїх слів ніколи не буде достатньо, щоб загоїти глибокі рани багатьох людей, але я завжди молюся за безпеку невинних життів".

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