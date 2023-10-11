Так, и знаменитая модель Джиджи Хадид, у которой есть палестинские корни, на днях прокомментировала конфликт. Звезда распространила пост в инстаграмме, где объяснила свою позицию.

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Джиджи Хадид высказалась о войне в Израиле

Семья Мохамеда Хадида, отца модели, долгое время выступает за движение "Свободная Палестина". Сама знаменитость тоже раньше открыто поддерживала Палестину в соцсетях. 10 октября она заявила, что "терроризация невинных людей не согласуется с идеями движения "Свободная Палестина"". Также Джиджи отметила, что ее "надежды и мечты для палестинцев" не предполагают причинения вреда израильтянам.

Я выражаю глубокое соболезнование и чувствую ответственность перед своими еврейскими друзьями. Я раньше говорила, что у меня есть мечты относительно палестинцев, но ни одна из них не предусматривает вред, который нанесли жителям Израиля,

– сказала Джиджи.

Модель убеждена, что "каждый человек заслуживает базовых прав, отношения и безопасности, независимо от его национальности, религии, этнического происхождения или места рождения".

Знаменитость подытожила: "Я знаю, что моих слов никогда не будет достаточно, чтобы залечить глубокие раны многих людей, но я всегда молюсь о безопасности невинных жизней".

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