Джиджи Хадид разошлась с Зейном Маликом, который якобы ударил ее маму – СМИ
26-летняя супермодель Джиджи Хадид и 28-летний певец Зейн Малик больше не вместе, пишут иностранные СМИ. В прессе предполагают, что причиной разрыва пары могла стать ссора мужчины с Йоландой Хадид. В гневе он якобы ударил тещу.
В декабре 2019 года одна из самых красивых голливудских пар Джиджи Хадид и Зейна Малика возобновила отношения, а в сентябре 2020 года впервые стала родителями. Как информируют источники из близкого окружения, их семейная идиллия длилась недолго. Звезды снова не вместе.
Читайте также Белла Хадид отреагировала на абьюз в семье сестры интригующим сообщением
Супермодель и певец якобы живут порознь, однако продолжают вместе воспитывать дочь Хаи. Они оба сосредоточены на ее счастливом будущем.
Они сейчас не вместе, хоть и остались хорошими родителями. Они воспитывают дочь вместе. Йоланда, конечно, очень защищает Джиджи. Она хочет лучшего для дочери и внуки,
– поделился друг звездной семьи.
Как сообщает People, представитель Джиджи Хадид отказался комментировать слухи, заявив, что она "просит о конфиденциальности в течение этого времени".
Зейн Малик якобы ударил маму Джиджи Хадид
О разводе Джиджи Хадид и Зейна Малика заговорили после того, как Йоланд Хадид планировала подавать в полицию на знаменитого зятя. Телезвезда якобы утверждала, что тот ударил ее, когда она пришла в дом к внучке Хаи.
В твиттере певец опубликовал свою версию конфликта, опровергнув слухи о насилии. Он заявил, что не будет обсуждать семейные вопросы со всем миром.
Я категорически отрицаю, что бил Йоланду Хадид. Я надеюсь, что она пересмотрит свои ложные обвинения и будет готова решать эти семейные проблемы в частном порядке.
– сообщил Зейн Малик изданию TMZ.
Не пропустите История любви Джиджи Хадид и Зейна Малика: красноречивые фото влюбленных
Что известно об отношениях Джиджи Хадид и Зейна Малика
- В День влюбленных супермодель подтвердила отношения с певцом, с которым разошлась в 2018 году.
- Уже беременной Джиджи Хадид публиковала страстные фото с любимым, таким образом подтверждая, что ребенок от него.
- В сентябре 2020 года влюбленные впервые стали родителями – у них родилась дочь Хаи.
- В январе этого года в СМИ заговорили о помолвке звездной пары. Все потому, что в песне When Love's Around артист намекал, что хочет, чтобы Джиджи стала его женой.
- Весной Зейн Малик рассказывал, что изменился после рождения первенца. Он якобы перестал концентрироваться только на себе, однако бросать карьеру не планировал.