Джиджи Хадид разошлась с Зейном Маликом, который якобы ударил ее маму – СМИ

26-летняя супермодель Джиджи Хадид и 28-летний певец Зейн Малик больше не вместе, пишут иностранные СМИ. В прессе предполагают, что причиной разрыва пары могла стать ссора мужчины с Йоландой Хадид. В гневе он якобы ударил тещу.

В декабре 2019 года одна из самых красивых голливудских пар Джиджи Хадид и Зейна Малика возобновила отношения, а в сентябре 2020 года впервые стала родителями. Как информируют источники из близкого окружения, их семейная идиллия длилась недолго. Звезды снова не вместе.

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Супермодель и певец якобы живут порознь, однако продолжают вместе воспитывать дочь Хаи. Они оба сосредоточены на ее счастливом будущем.

Они сейчас не вместе, хоть и остались хорошими родителями. Они воспитывают дочь вместе. Йоланда, конечно, очень защищает Джиджи. Она хочет лучшего для дочери и внуки,

– поделился друг звездной семьи.

Как сообщает People, представитель Джиджи Хадид отказался комментировать слухи, заявив, что она "просит о конфиденциальности в течение этого времени".

Джиджи Хадид с Зейном Маликом / Фото из инстаграма модели

Зейн Малик якобы ударил маму Джиджи Хадид

, в конце сентября пара еще демонстрировала гармонию на вечеринке ко дню рождения дочери. Свой первый год жизни Хаи праздновала на ферме в Пенсильвании, а рядом с ней были оба родителя.

О разводе Джиджи Хадид и Зейна Малика заговорили после того, как Йоланд Хадид планировала подавать в полицию на знаменитого зятя. Телезвезда якобы утверждала, что тот ударил ее, когда она пришла в дом к внучке Хаи.

В твиттере певец опубликовал свою версию конфликта, опровергнув слухи о насилии. Он заявил, что не будет обсуждать семейные вопросы со всем миром.

Я категорически отрицаю, что бил Йоланду Хадид. Я надеюсь, что она пересмотрит свои ложные обвинения и будет готова решать эти семейные проблемы в частном порядке.

– сообщил Зейн Малик изданию TMZ.

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