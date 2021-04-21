Успешная американская модель Джиджи Хадид пытается скрывать личную жизнь и не делиться с общественностью сокровенным. Она редко публикует на своей странице фото дочери, а когда делает это, то не показывает ее лицо. Однако каждый раз новые кадры Хаи вызывают фурор в сети.
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Новые фото дочери Джиджи Хадид
Знаменитость показала нежные кадры, которые сделала дома. Она сфотографировала Хай, которая была одета в брендовые вещи. Звездная мама заботится о стиле дочери и хочет привить любовь к культуре, поэтому гуляет с ней по музеях. В кадре девочка появилась в красном велюровом костюме от Versace и массивных черных ботинках от Dr. Martens.
Джиджи Хадид опубликовала фото дочери в ее день рождения – на этой неделе Хай исполнится 7 месяцев. Заметно, что Хай очень активная и игривая.
Не могу поверить, что моей крохе на этой неделе исполняется уже семь месяцев, – подписала фото модель.
Сообщение прокомментировала Донателла Версаче, вероятно, именно она подарила Хай костюм: "Хай так быстро растет! Она, как и ты, настоящая маленькая Versace".
Дочь Джиджи Хадид Хай / Фото из инстаграма Джиджи Хадид
Дочь Джиджи Хадид Хай / Фото из инстаграма Джиджи Хадид
Как звездная пара Джиджи Хадид и Зейна Малика воспитывает дочь
- В недавнем интервью музыкант Зейн Малик рассказал о характере дочери. Он отметил, что Хай очень спокойная и вежливая, поэтому они с Джиджи практически не почувствовали трудности родительства сполна. К тому же с воспитанием крохи им помогают няни.
- Певец добавил, что он с любимой быстро привыкли к новому статусу, ведь девочка облегчила эту задачу: "Она очень хорошо спит и любит молоко. Я наслаждаюсь этим", – поделился артист.
- Зейн Малик одинаково много времени уделяет крохе. Он читает стихи, поет колыбельные и меняет подгузники.
- Ранее о родах рассказывала модель Джиджи Хадид. Она поделилась, что рожала дома под наблюдением акушерки. Впервые на руки малышку взял именно любимый звезды.