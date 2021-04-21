Успешная американская модель Джиджи Хадид пытается скрывать личную жизнь и не делиться с общественностью сокровенным. Она редко публикует на своей странице фото дочери, а когда делает это, то не показывает ее лицо. Однако каждый раз новые кадры Хаи вызывают фурор в сети.

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Новые фото дочери Джиджи Хадид

Знаменитость показала нежные кадры, которые сделала дома. Она сфотографировала Хай, которая была одета в брендовые вещи. Звездная мама заботится о стиле дочери и хочет привить любовь к культуре, поэтому гуляет с ней по музеях. В кадре девочка появилась в красном велюровом костюме от Versace и массивных черных ботинках от Dr. Martens.

Джиджи Хадид опубликовала фото дочери в ее день рождения – на этой неделе Хай исполнится 7 месяцев. Заметно, что Хай очень активная и игривая.

Не могу поверить, что моей крохе на этой неделе исполняется уже семь месяцев, – подписала фото модель.

Сообщение прокомментировала Донателла Версаче, вероятно, именно она подарила Хай костюм: "Хай так быстро растет! Она, как и ты, настоящая маленькая Versace".



Дочь Джиджи Хадид Хай / Фото из инстаграма Джиджи Хадид



Дочь Джиджи Хадид Хай / Фото из инстаграма Джиджи Хадид

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