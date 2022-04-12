Она узнала об этом в момент, когда была на отдыхе. Мол, сначала не поняла, что произошло с животом.

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Муж сначала не поверил

Звезда рассказала, что специально начала худеть перед путешествием. Однако, прибыв на остров Мауи, она увидела, что выглядит не так, как хотела.

Я подумала: "Черт, что случилось с моим животом?" Мой муж сказал: "Нет, ты едой беременна!" Так что я сделала тест на беременность… и нууу… у меня родится ребенок,

– поделилась радостью Бритни.

Она добавила, что уже через 4 дня заметила значительный рост своего живота. Поэтому сомнения исчезли до конца.

Решила исправить ошибки

Бритни рассказала, что при предыдущих беременностях она чувствовала себя не очень хорошо. По ее словам, это была перинатальная депрессия.

Однако тогда она не могла поделиться своими проблемами. Также практически не выходила из дома. На этот раз знаменитость решила получать удовольствие и заниматься йогой.

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