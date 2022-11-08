На днях американская певица Селена Гомес дала откровенное интервью одному из глянцевых изданий. Но ни в нем, ни в документальном фильме о себе звезда не упомянула о Франсии Райсе. Это актриса, которая в 2017 году пожертвовала звезде почку.

Читайте также Лесбиянка Ребел Уилсон стала мамой: ребенок родился от суррогатной матери – фото малыша

Почему критикуют Селену Гомес

В интервью Rolling Stone исполнительница заявила, что чувствовала себя одинокой в шоубизнесе. Она добавила, что у нее была только одна настоящая подруга – Тейлор Свифт.

Когда эта фраза появилась в новостях, под одним из сообщений Франция написала "Интересно" и вроде бы отписалась от Селены Гомес. Это взбудоражило сеть, певицу осудили за то, что она не вспомнила о ее донорке.

Звезда на хейт ответила: под одним из видео она написала, что не должна упоминать в рассказах всех знакомых. "Извините, что не вспомнила каждого, с кем знакома", – комментировала Селена Гомес.



Комментарий Селены Гомес / Скриншот из тиктока

Хейт не прекратился

Артистку не прекратили осуждать, несмотря на оправдание. В комментариях пишут, что неправильно называть человека, спасшего жизнь – "знакомым".

"Как Франция не может быть твоей подругой, она же отдала тебе почку";

"Что за подруга – Селена Гомес. Следовало проявить вежливость и поблагодарить Франсию хотя бы в документальном фильме. Никто не отдает почку бесплатно";

""Простите, что не вспомнила всех, кого знаю". Ты кричишь о доброте и то, чтобы быть хорошим человеком, но не вспомнишь о том, который дал тебе буквально второй шанс на жизнь. Как не стыдно?";

"То, что ты сделала с Франсией – неправильно";

"Неважно, что произошло между тобой и Франсией, ты бы, пожалуй, не могла снимать документальный фильм, если бы не она. Нет, она не владеет тобой, но меньше всего, что ты можешь сделать, это почтить человека, который буквально дал тебе жизнь. Тейлор не отдавала тебе свою почку";

"Мои поздравления девушке, которая отдала тебе свою почку. Вообще-то Тейлор этого не сделала".

Добавим, что Селена Гомес, вероятно, сдружилась с Гейли Бибер. В сети выложили общие фото звезд, где они улыбаются и обнимаются.