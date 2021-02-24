В понедельник, 22 февраля, двойняшкам голливудской звезды Дженнифер Лопес исполнилось 13 лет. Для Эмми и Максимилиана знаменитая мама приготовила завтрак в постель и написала трогательные письма.

Сейчас певица и актриса находится в Доминикане на съемках нового комедийного фильма Shotgun Wedding. В рабочую поездку она взяла двойняшек – дочь Эмми и сына Максимилиана. На райском курорте в вилле на берегу моря дети звезды отметили дни рождения.

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Дженнифер Лопес поздравила детей с 13-летием

Детей Джей Ло поздравила с самого утра. Она приготовила для именинников классический американский завтрак в постель – яйца с беконом, панкейк, вафли и апельсиновый сок. К вкусному сюрпризу она добавила листовки, в которых выразила сыну и дочери свое восхищение и гордость.

Я не могу поверить, что прошло 13 лет, как я принесла их обоих домой на руках посреди метели... Я так горда, счастливая и тронута. Две мои заботливые, отзывчивые и особые души, которые изменят и приведут в порядок мир очень уникальными способами. Ваша мама любит вас,

– эмоционально написала певица.

На видео дети Дженнифер Лопес появились в пижамах просто в постели. Зато сама артистка появилась в кадре в разноцветном домашнем халате, с легкой укладкой и без макияжа. В трогательный момент звезда не сдержала слез и расплакалась прямо перед детьми.

Впоследствии знаменитая мама опубликовала еще одно милое сообщение. Под песню One step at a time она показала архивные видео с сыном и дочерью, на которых они появились совсем крошечными и почти подростками. Дженнифер Лопес поделилась, что лирический трек написала, когда двойняшкам было всего шесть недель.

"Я весь день пересматривала наши видео с Эмми и Максом, которые улыбаются, плачут, смеются и проводят лучшее время. Мы любим вас", – отметила звезда.

Добавим, что жениха певицы Алекса Родригеса в праздничный день рядом с любимой и ее детьми не было. Недавно в прессе появились слухи о романе бейсболиста со звездой реалити Мэдисон Лекрой. Однако девушка объяснила, что они только переписывались и никогда не виделись вживую.

Впоследствии стало известно, что Дженнифер Лопес и Алекс Родригес обращались к психологу. Инсайдеры заверили, что терапия не связана со сплетнями о новом увлечении жениха артистки, а потребность в ней возникла якобы из-за кризиса в отношениях во время строгого карантина.