Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес снимается в комедийном фильме Shotgun Wedding. Съемки происходят в Доминикане. Вместе с детьми и помощниками звезда остановилась в роскошной вилле на побережье моря и показала изящный образ на просторной террасе.

На выходных Джей Ло отдохнула от постоянных съемок и насыщенного графика и посвятила время себе и детям. Семья остановилась в элитной 5-звездной вилле посреди тропического леса с видом на Карибское море. На террасе звезда сняла короткий ролик, поделившись с многомиллионной аудиторией хорошим настроением.

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Нежный образ Дженнифер Лопес

Звезда выбрала легкий летний look. Она предстала перед камерой в воздушной белой рубашке с объемными рукавами, расстегнув пуговицы в зоне декольте. Дженнифер Лопес подобрала под блузку светлый низ и многочисленные золотые аксессуары – крупные серьги-кольца, браслеты, кольца с бриллиантами и цепочки на шею. Волосы она вложила в изысканные локоны и сделала легкий дневной макияж.

Актриса излучала радость и искренне улыбалась на камеру. Она показала поклонникам не только позитивную себя, но и фантастически красивый вид с виллы в Доминикане. За сутки видео просмотрели 1,8-миллиона пользователей.

Напомним, в комедийной ленте Shotgun Wedding Дженнифер Лопес должна была бы сниматься с американским актером Арми Хаммером. Однако после того, как бывшие любовницы обвинили звезду фильма "Назови меня своим именем" в каннибализме и сексуальном насилии, он отказался от новой роли. Ему быстро нашли замену. Теперь роль бойфренда Джей Ло сыграет Джош Демел.