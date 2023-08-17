Дженнифер Лопес нежно поздравила Аффлека с 51-летием и показала их пение в машине: милое видео

Певица и актриса Дженнифер Лопес поздравила мужа, голливудского актера Бена Аффлека с днем рождения. Звезда показала милое видео, как счастливая пара поет в машине.

Актеру 16 августа исполнился 51 год. В праздничный день Дженнифер Лопес посвятила Бену Аффлеку трогательный пост в соцсети.

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Звезда опубликовала в инстаграмме видео, на котором она с мужем ехала в авто. Супруги вместе пели песню Сема Кука – Wonderful World.

Под роликом Лопес нежно обратилась к мужу и отметила, что любит его.

Бен... С днем рождения. Я тебя люблю!,

– написала Дженнифер.

Похоже, что праздничный день влюбленные провели в компании друг друга.

Поклонники в комментариях отметили, что благодаря звездной паре они верят в настоящую любовь. Они написали ему много приятных слов и потребовали услышать, как поет Аффлек вживую:

"Это слишком мило. Ты светишься рядом с ним. С днем рождения, Бен!"

"Настоящая любовь всегда находит обратный путь".

"Самая обаятельная пара, которую я когда-либо видел. С днем рождения, Бен!"

"Вы двое – это причина, почему я верю в настоящую любовь!"

"Прекрасная пара, пусть они будут счастливы еще много лет!"

"Дайте услышать, как Бен поет, мы хотим услышать этот ангельский голос!"

Добавим, что Дженнифер Лопес тоже не так давно отпраздновала день рождения. Звезде исполнилось 54 года. Актриса 26 июля устроила пышное празднование и показала фото. На одной из фотографий Джей Ло даже танцевала в откровенном платье на столе.

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