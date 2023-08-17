Актеру 16 августа исполнился 51 год. В праздничный день Дженнифер Лопес посвятила Бену Аффлеку трогательный пост в соцсети.
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Звезда опубликовала в инстаграмме видео, на котором она с мужем ехала в авто. Супруги вместе пели песню Сема Кука – Wonderful World.
Под роликом Лопес нежно обратилась к мужу и отметила, что любит его.
Бен... С днем рождения. Я тебя люблю!,
– написала Дженнифер.
Похоже, что праздничный день влюбленные провели в компании друг друга.
Поклонники в комментариях отметили, что благодаря звездной паре они верят в настоящую любовь. Они написали ему много приятных слов и потребовали услышать, как поет Аффлек вживую:
- "Это слишком мило. Ты светишься рядом с ним. С днем рождения, Бен!"
- "Настоящая любовь всегда находит обратный путь".
- "Самая обаятельная пара, которую я когда-либо видел. С днем рождения, Бен!"
- "Вы двое – это причина, почему я верю в настоящую любовь!"
- "Прекрасная пара, пусть они будут счастливы еще много лет!"
- "Дайте услышать, как Бен поет, мы хотим услышать этот ангельский голос!"
Добавим, что Дженнифер Лопес тоже не так давно отпраздновала день рождения. Звезде исполнилось 54 года. Актриса 26 июля устроила пышное празднование и показала фото. На одной из фотографий Джей Ло даже танцевала в откровенном платье на столе.
Что известно об отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека
- Когда-то пара уже была вместе. В 2002 году Дженнифер закрутила роман с Аффлеком. Тогда он ей сделал предложение, однако свадьба, запланированная на 14 сентября 2003 года, была отменена за несколько часов до церемонии.
- Через 20 лет актеры снова сошлись. В 2022 году Дженнифер Лопес и Бен Аффлек наконец-то официально стали мужем и женой! Их тайная свадьба состоялась в Лас-Вегасе. Влюбленные не хотели, чтобы кто-нибудь помешал им в этот день, поэтому их свидетелями стали дети.
- После скромной церемонии Дженнифер и Бен отправились в небольшое романтическое путешествие в Париж. А уже 19 августа они начали масштабное трехдневное празднование, на которое пришли семья и звездные гости.