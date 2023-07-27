Артистка поделилась первыми кадрами со своего дня рождения. Напомним, что 26 июля Дженнифер Лопес исполнилось 54 года, но ее красота до сих пор очаровывает многих людей.

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По случаю дня рождения Джей Ло устроила громкую вечеринку, на которую позвала друзей и родных. Судя по фотографиям именинницы празднование происходило где-то в теплых краях.



Дженнифер Лопес празднует день рождения / Фото с ее инстаграммы

Настроение дня рождения… весь месяц! Всегда хорошее настроение, если Лола приходит поиграть. В скором времени будет юбилейный выпуск,

– подписала фото Джей Ло.

Лопес собрала близких в одном из заведений с панорамным видом. На фото заметно, что празднование было веселым. В один момент Дженнифер не удержалась и вылезла на стол. Артистка порадовала присутствующих своими плясками прямо на столе.



Дженнифер Лопес танцует на столе / Фото с ее инстаграммы

В свою очередь, поклонники отметили, что Джей Ло выглядит непревзойденно и много энергии:

"Ты с годами, как и вино, становишься только лучше".

"Какая же ты зажигалка".

"Такая подтянутая и горячая даже в этом возрасте. Ты настоящая королева".

"Ты такая королева, твой вид невероятный".

"Ты уверена, что тебе 54? Ты такая красивая и выглядишь на 34, наверное! Надеюсь, у вас был отличный день рождения!"



Дженнифер Лопес показала фото со дня рождения / Фото с ее инстаграммы

Напомним, недавно Дженнифер Лопес вместе с мужем, голливудским актером Беном Аффлеком, отпраздновала годовщину бракосочетания. А раньше, чтобы увековечить свои чувства друг к другу, пара сделала парные папу на теле.