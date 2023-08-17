Актору 16 серпня виповнився 51 рік. У святковий день Дженніфер Лопес присвятила Бену Аффлеку зворушливий допис в соцмережі.

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Зірка опублікувала в інстаграмі відео, на якому вона з чоловіком їхала в авто. Подружжя разом співало пісню Сема Кука – Wonderful World.

Під роликом Лопес ніжно звернулася до чоловіка та зазначила, що кохає його.

Бене… З днем ​​народження. Я тебе кохаю!,

– написала Дженніфер.

Схоже, що святковий день закохані провели в компанії одне одного.

Шанувальники у коментарях зазначили, що завдяки зірковій парі вони вірять в справжнє кохання. Вони написали йому багато приємних слів та зажадали почути, як співає Аффлек вживу:

"Це надто мило. Ти світишся поруч з ним. З днем народження, Бен!"

"Справжнє кохання завжди знаходить дорогу назад".

"Найчарівніша пара, яку я коли-небудь бачив. З днем народження, Бен!"

"Ви двоє – це причина, чому я вірю в справжнє кохання!"

"Прекрасна пара, нехай вони будуть щасливі ще багато років!"

"Дайте почути, як Бен співає, ми хочемо почути цей ангельський голос!"

Додамо, що Дженніфер Лопес теж нещодавно відсвяткувала день народження. Зірці виповнилося 54 роки. Акторка 26 липня влаштувала пишне святкування та показала фото. На одній зі світлин Джей Ло навіть танцювала у відвертій сукні на столі.

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