Голливудская звезда Дженнифер Лопес играет в новом комедийном фильме Shotgun Wedding, съемки которого происходят в Доминикане. Для одной из сцен актриса надела свадебное платье с глубоким декольте, которое выгодно подчеркнуло ее пышный бюст.

В разгар съемочного процесса Джей Ло позировала для нескольких фото и показала почти 150-миллионной аудитории один из образов для фильма Shotgun Wedding. На песчаном пляже на фоне тропических деревьев 51-летняя знаменитость блистала в грязном и порванном свадебном платье.

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Дженнифер Лопес в свадебном платье с декольте

На фото актриса одета в свадебное платье цвета шампань без бретелек и с воздушным полупрозрачным низом. Тугой корсет подчеркнул ее хрупкую талию, а смелое декольте позволило звезде засветить большие аппетитные груди. Нежный наряд обольстительно развевался на ветру, обнажив подтянутые ножки Дженнифер Лопес.

На пляже она позировала босиком. Платье и лицо артистки были грязными, однако съемки даже таких экстримальных сцен без макияжа не обошлись. Стилисты накрасили Джей Ло тенями карамельных оттенков и светло-розовой помадой, а волосы уложили в изысканную прическу. Из аксессуаров на сексуальной Джей Ло лишь блестящие серьги.



Дженнифер Лопес на съемках фильма / Фото Instagram / @jlo



Дженнифер Лопес на съемках фильма / Фото Instagram / @jlo

Добавим, именно из-за работы над фильмом Shotgun Wedding Дженнифер Лопес едва не разошлась с женихом Алексом Родригесом. Пара опровергла слухи о разрыве и заявила, что все еще работает над отношениями.

Они и вправду переживают непростой период, ведь актриса снимается в Доминикане, а спортсмен работает в Майами. Однако на днях Алекс Родригес не выдержал разлуку и прилетел к любимой в Доминикану.