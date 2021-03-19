Американская знаменитость Ким Кардашьян продолжает публиковать эротические фото и заводить сеть. На днях она показала пышную грудь в шелковом бюстгальтере.

Светская львица Ким Кардашьян, несмотря на развод с Канье Уэстом и сложный период в жизни, продолжает делиться с фанами фотографиями с горячих фотосессий. Звезда не стесняется пышных форм, а наоборот, демонстрирует их в откровенном наряде.

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Эротические фото Ким Кардашьян

На своей странице американская знаменитость обнародовала серию кадров из эротической фотосессии. Она проходила в рамках запуска новой коллекции одежды от бренда Ким Кардашьян – Skims. На этот раз звезда выпускает пижамный наряд.

Для откровенной съемки светская львица предстала перед камерой в карамельных шелковых мини-шортах и бюстгальтере на тонких бретелях, который удачно подчеркнул ее пышные формы. Сверху Ким Кардашьян накинула блузку, которую не застегнула, чтобы пощеголять грудью.

Соблазнительный образ звезда дополнила золотистыми босоножками с пухом и тонкими цепочками на шее с подвеской в виде креста. Она распустила густые темные волосы и уложила их легкими волнами, добавив горячему образу нежности.

Look завершал роскошный макияж, который сделала Кардашьян. Она накрасила веки коричневыми тенями и подчеркнула глаза фигурными стрелками. На губах светской львицы красовалась коричневая помада.

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