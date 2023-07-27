Артистка поділилася першими кадрами зі свого дня народження. Нагадаємо, що 26 липня Дженніфер Лопес виповнилося 54 роки, але її краса досі зачаровує багатьох людей.

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З нагоди дня народження Джей Ло влаштувала гучну вечірку, на яку покликала друзів та рідних. Судячи зі світлин іменинниці святкування відбувалося десь у теплих краях.



Дженніфер Лопес святкує день народження / Фото з її інстаграму

Настрій дня народження… весь місяць! Завжди гарний настрій, якщо Лола приходить пограти. Невдовзі буде ювілейний випуск,

– підписала фото Джей Ло.

Лопес зібрала близьких в одному з закладів з панорамним видом. На фото помітно, шо святкування було веселим. В один момент Дженніфер не втрималася і вилізла на стіл. Артистка потішила присутніх своїми танцями просто на столі.



Дженніфер Лопес танцює на столі / Фото з її інстаграму

Своєю чергою, шанувальники зазначили, що Джей Ло має неперевершений вигляд і і багато енергії:

"Ти з роками, як і вино, стаєш лише кращою".

"Яка ж ти запальничка".

"Така підтягнута і гаряча навіть у цьому віці. Ти справжня королева".

"Ти така королева, твій вигляд неймовірний".

"Ти впевнена, що тобі 54? Ти така красива і виглядаєш на 34, напевно! Сподіваюся, у вас був чудовий день народження!"



Дженніфер Лопес показала фото з дня народження / Фото з її інстаграму

Нагадаємо, нещодавно Дженніфер Лопес разом з чоловіком, голлівудським актором Беном Аффлеком, відсвяткувала річницю шлюбу. А раніше, щоб увічнити свої почуття одне до одного, пара зробила парні тату на тілі.