Американский актер Бен Аффлек пообщался с Дрю Бэрримором о диете жены. Она поинтересовалась, как Дженнифер Лопес удается сохранять форму.

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Какой диеты придерживается Дженнифер Лопес

Бен Аффлек рассказал, что на самом деле Дженнифер Лопес не следует диете, а ест все, что захочет. Главный ее секрет – это тренировка.

Позволь мне сказать тебе кое-что, что тебя огорчит. Дженнифер ест все, что пожелает. Все, что ей вздумается. Она ест печенье, мороженое, все. Она тренируется,

– поделился актер.

Бен Аффлек расхвалил жену и назвал ее самой роскошной женщиной. "Я тоже тренируюсь, но не имею вид двадцатилетнего, ну вы понимаете, что я имею в виду, с идеальной кожей и все такое. А она – да. Она – самая роскошная женщина в мире, она выглядит потрясающим".

Бен Аффлек рассказал о жене: смотрите видео онлайн

Интересно, что недавно о Дженнифер Лопес высказывалась MamaRika. Певица также увлеклась внешностью звезды в ее 53 года. MamaRika призналась, что и сама хотела бы повторить успех знаменитости.

В то же время артистка удивляется поступкам Мадонны, старше Джей Ло на 11 лет. "Мадонна сошла с ума. Старушка поплыла, реально", – комментировала MamaRika. Звезда считает, что в подростковом возрасте пора уходить со сцены.