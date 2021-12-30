Американская исполнительница Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек пытаются как можно больше времени проводить вместе. На днях они в очередной раз попали в объективы папарацци.

Интересно Дженнифер Лопес разозлилась на Бена Аффлека из-за интервью о бывшей жене, – СМИ

Дженнифер Лопес на прогулке с семьей

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отправились на зимнюю прогулку по Лос-Анджелесу. Сначала они сходили на шопинг вместе с детьми певицы – 13-летними близнецами Максом и Эмми.

После шопинга пара отправилась в ресторан отеля Hotel Bel-Air, где устроила семейный обед.

Фото с прогулки звездной пары можно просмотреть по ссылке.

Образ Дженнифер Лопес

На прогулку по городу исполнительница выбрала стильный аутфит. Она предстала в черных широких брюках и двубортном тренче. Знаменитость соединила наряды с черными ботинками на массивной платформе и сумочкой в ​​тон Hermes.

Дженнифер Лопес собрала волосы в высокий пучок, а также украсила уши массивными золотыми серьгами-кольцами. Она также сделала легкий макияж, однако скрыла лицо защитной маской.