Дженнифер Лопес рассекретила, какая романтическая надпись есть на ее кольце от Бена Аффлека

Американская певица Дженнифер Лопес призналась, что ее обручальное кольцо от Бена Аффлека имеет особую надпись. Что там пишет и какое значение имеет фраза – узнайте ниже.

Воссоединение Дженнифер Лопес и Бена Аффлека после 20-летнего перерыва было таким же особенным, как и их вторая помолвка. В интервью Зейну Лоу артистка впервые призналась, что на ее кольце выгравирована надпись.

Дженнифер Лопес об особом кольцо

Во время второго предложения Бен Аффлек вручил любимой кольцо с большим изумрудом. Как рассказала знаменитость, на ней написано – "Not. Going. Anywhere" (Не ухожу никуда).



Обручальное кольцо Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма Tom Bachik

Дженнифер объяснила, что похожую фразу актер использовал в переписках с ней, когда они возобновили общение.

Вот так он подписывал свои электронные письма, когда мы снова начинали общаться. Типа: "Не волнуйся, я никуда не уйду",

– призналась Лопес.

Интересно, что такой фразой звезда планирует назвать одну из своих песен. Она войдет в новый альбом This Is Me… Now.

Свадьба Дженнифер Лопес и Бена Аффлека