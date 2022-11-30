Дженнифер Лопес рассекретила, какая романтическая надпись есть на ее кольце от Бена Аффлека
Источник:ютуб Apple Music
Американская певица Дженнифер Лопес призналась, что ее обручальное кольцо от Бена Аффлека имеет особую надпись. Что там пишет и какое значение имеет фраза – узнайте ниже.
Воссоединение Дженнифер Лопес и Бена Аффлека после 20-летнего перерыва было таким же особенным, как и их вторая помолвка. В интервью Зейну Лоу артистка впервые призналась, что на ее кольце выгравирована надпись.
Читайте также Оскароносный Стивен Спилберг заболел коронавирусом: как чувствует себя 75-летний режиссер
Дженнифер Лопес об особом кольцо
Во время второго предложения Бен Аффлек вручил любимой кольцо с большим изумрудом. Как рассказала знаменитость, на ней написано – "Not. Going. Anywhere" (Не ухожу никуда).
Обручальное кольцо Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма Tom Bachik
Дженнифер объяснила, что похожую фразу актер использовал в переписках с ней, когда они возобновили общение.
Вот так он подписывал свои электронные письма, когда мы снова начинали общаться. Типа: "Не волнуйся, я никуда не уйду",
– призналась Лопес.
Интересно, что такой фразой звезда планирует назвать одну из своих песен. Она войдет в новый альбом This Is Me… Now.
Свадьба Дженнифер Лопес и Бена Аффлека
- Дженнифер Лопес и Бен Аффлек обручились в апреле 2021 года, а женились через год в Лас-Вегасе 16 июля. Этот день они провели только вдвоем, потому что хотели побыть вместе и не привлекать внимание журналистов.
- После этого новоиспеченные супруги побывали в романтическом свадебном путешествии. Они вместе с детьми отправились в Париж.
- На этом церемонии и торжества не прекратились – звезды решили устроить шумное празднование. 19 августа Дженнифер Лопес и Бен Аффлек устроили трехдневный праздник – с роскошными образами, звездными гостями и трогательными моментами.