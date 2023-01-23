Свадьба Дженнифер Лопес и Бена Аффлека стала одним из самых громких событий 2022 года, поэтому его обсуждают до сих пор. Артистка на днях призналась, что их брак был "импульсивным".

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Джей Ло о свадьбе в Лас-Вегасе

Дженнифер Лопес рассказала, что она с Беном запланировала свадьбу на август в Саванне, где должна была собраться вся семья. Но планирование было очень напряженным, потому что звезда постоянно вспоминала о помолвке 20 лет назад и сорвавшейся свадьбе.

"Я не знаю, знаете ли вы это, друзья, но 20 лет назад мы должны были жениться... И тогда все вроде бы развалилось, и на этот раз у меня было небольшое посттравматическое стрессовое расстройство, и я подумала: "Это происходит?". Мы были так счастливы, но я просто чувствовала, что свадьба была такой напряженной", – поделилась артистка.

Увидев любимую в стрессе и напряженности, Бен Аффлек предложил внезапно уехать в Лас-Вегас и жениться там. Это произошло в день, когда у пары была запланирована репетиция свадьбы и встреча с организаторами. Актер взял все в свои руки и занялся небольшой церемонией, на которой находились только дети.

Однажды Бен просто сказал: "К черту все, давай просто поедем в Вегас и поженимся сегодня вечером". Бен сказал: "Иди на репетицию, когда вернешься сюда, я все приготовлю". С нами было двое наших детей. И он сказал: "Они будут нашими свидетелями, пойдем, мы сделаем это сегодня вечером", и мы это сделали. Это было красиво. Это была лучшая ночь в нашей жизни,

– рассказала Дженнифер Лопес.



Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото с сайта Джей Ло

Напомним, недавно артистка показала кадры из своей свадьбы, которых раньше не было в сети. Она опубликовала видео, в котором подытожила весь 2022 год и вспомнила лучшие моменты в фото.

Добавим, после скромной церемонии в Лас-Вегасе Дженнифер и Бен отправились в небольшое романтическое путешествие в Париж. Но уже 19 августа они совершили все задуманное – начали масштабное трехдневное празднование, на которое пришли семья и звездные гости.