На рубеже старого и нового года знаменитости подводили итоги и создавали планы на будущее. Американская актриса и певица Дженнифер Лопес также подытожила 2022 год в одном видео.
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Кадры из свадьбы Дженнифер Лопес и Бена Аффлека
Знаменитость опубликовала короткий ролик, в котором объединила множество разнообразных фото за 2022 год, подписав их по месяцам. Там были снимки с ее фэшн-фотосессий, интервью, премьер или выступлений.
В видео промелькнули и те кадры, которых раньше в сети не было. Например, фото с кольцом, которое подарил ей Бен Аффлек на помолвку. Не виденные ранее фотографии из роскошной свадьбы Дженнифер Лопес.
2022 год был одним из лучших! Я не могу дождаться, что будет в 2023 году, – поделилась артистка.
Джей Ло и Бен Аффлек / Кадр с видео
Дженнифер в свадебном платье / Кадр с видео
Итоги года от Дженнифер Лопес: видео
Что известно о свадьбе Лопеса и Аффлека
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вторично испытали судьбу, когда обручились весной 2022 года. Уже поженились они в Лас-Вегасе 16 июля, проведя этот день только вдвоем. После этого новоиспеченные супруги побывали в романтическом свадебном путешествии в Париже.
Но на этом скромном праздновании знаменитости не остановились. 19 августа они организовали началось трехдневное празднование, которое посетили звездные гости. Дженнифер примерила три свадебных платья.