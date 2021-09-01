Американка Белла Хадид всегда стремилась к независимости от состоятельных родителей – телеведущей, модели Йоланды Хадид и миллионера-застройщика Мохаммеда Хадида. С подросткового возраста она обеспечивала себя сама. Правда, сначала на жизнь девушка зарабатывала не моделингом. В 15 лет Белла работала официанткой в ​​кафе Sunlife Organics, что в Малибу.

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Дочь палестинского миллионера принимала заказы, делала фреши для клиентов, считала наличные и мыла посуду. Об этом времени Белла Хадид рассказывает с гордостью, ведь еще подростком проявила свой сильный характер, благодаря которому пробила путь в мировой моделинг.

15 лет, я на своей первой работе. Никогда не думала достичь того, что должно произойти завтра,

– лаконично подписала Белла Хадид.



Белла Хадид в 15 лет на первой работе / Фото с инстаграма модели​

Белла Хадид в 15 лет на первой работе / Фото с инстаграма модели​

Белла Хадид в 15 лет на первой работе / Фото с инстаграма модели​

Добавим, на днях народная артистка Украины Ирина Билык также рассказала о своей первой работе, которая отнюдь не была связана со сценой. Родители устроили дочь секретаршей в один из киевских ЖЭКов, ведь не верили в ее карьеру певицы.