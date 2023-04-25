Дженнифер Энистон "поймали" на свидании с бывшим мужем: романтические фото

Голливудская актриса Дженнифер Энистон сходила на свидание с бывшим мужем, актером Джастином Теру. Парочку "заскочили" папарацци в ресторане Нью-Йорка.

Энистон сходила на свидание со своим бывшим, однако о серьезных отношениях говорить пока рано. Напомним, что на днях 19-летняя Милли Бобби Браун обручилась с любимым.

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Дженнифер Энистон и Джастин Теру встретились в заведении, обнялись и сели друг напротив друга. Впоследствии голливудская актриса вышла из ресторана с розой в руках.



Дженнифер Энистон после свидания с Джастином Теру / Фото из соцсетей

Судя по снимкам, успевшим сделать папарацци, встреча бывшей пары была душевной.



Дженнифер Энистон сходила на свидание с Джастином Теру / Фото из соцсетей

Напомним, что отношения Дженнифер Энистон и Джастина Теру начались в 2011 году. В августе 2015 года пара сыграла свадьбу. Однако их брак долго не продержался, ведь уже в феврале 2018 они разошлись.

Также актриса была замужем за Брэдом Питтом в 2000 – 2005, пока тот не бросил ее через Анджелину Джоли.

К слову, недавно голливудскую актрису Анджелину Джоли заметили на обеде с миллиардером Дэвидом Майером де Ротшильдом. Им сразу приписали роман, но похоже, что это была деловая встреча. К тому же Дэвид – известный британский эколог из семьи банкиров и, как выяснилось, женат на украинке Карине Дейко.