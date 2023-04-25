Еністон сходила на побачення зі своїм колишнім, проте про серйозні стосунки говорити поки рано. Нагадаємо, що днями 19-річна Міллі Боббі Браун заручилася з коханим.

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Дженніфер Еністон та Джастін Теру зустрілися в закладі, обійнялися та сіли одне навпроти одного. Згодом голлівудська акторка вийшла з ресторану з трояндою в руках.



Дженніфер Еністон після побачення з Джастіном Теру / Фото з соцмереж

Судячи зі знімків, які встигли зробити папараці, зустріч колишньої пари була душевною.



Дженніфер Еністон сходила на побачення з Джастіном Теру / Фото з соцмереж

Нагадаємо, що стосунки Дженніфер Еністон та Джастіна Теру почалися 2011 року. У серпні 2015 року пара зіграла весілля. Однак їхній шлюб довго не протримався, адже вже у лютому 2018 року вони розійшлися.

Також акторка була одружена з Бредом Піттом у 2000 – 2005, поки той не кинув її через Анджеліну Джолі.

До слова, нещодавно голлівудську акторку Анджеліну Джолі помітили на обіді з мільярдером Девідом Маєром де Ротшильдом. Їм одразу приписали роман, але схоже, що це була ділова зустріч. До того ж, Девід – відомий британський еколог з сім'ї банкірів і, як з'ясувалося, одружений з українкою Кариною Дейко.