В конце марта Анджелину Джоли заскочили в компании 44-летнего Дэвида Майера де Ротшильда. Они поехали на обед в знаменитый ресторан Nobu в Малибу и провели там три часа. Их встреча походила на деловую, однако некоторые западные СМИ быстро приписали знаменитостям роман. Это несмотря на то, что эколог женат на актрисе Карине Дейко, которая родом из Украины.

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Анджелине Джоли приписали роман с миллиардером, что женатый на украинке

Де Ротшильд женат на украинской актрисе Карине Дейко, которая, как и Джоли, темноволосая красавица, и пара живет в просторном богемном комплексе на Венис-Бич. Дейко от комментариев отказалась,

– говорится в источнике.

Инсайдеры подтвердили, что обед у Nobu был деловой встречей, но там отмечают, что даже ее Анджелина Джоли способна сделать интригующей.

Что касается Карины Дейко, то родилась и выросла она в Украине. Девушка изучала актерское мастерство в Лондоне, где, похоже, и познакомилась с Дэвидом Майером де Ротшильдом. Она сыграла в таких фильмах – "Хичкок", "Ноябрьские преступники", "Стать Бондом", "Исчезновение Элеанор Ригби: Он" и других. Однако актриса, судя по всему, непубличная. Она не только отказалась от комментариев, но и имеет закрытый профиль в инстаграме.

Карина Дейко – жена де Ротшильда / Фото из соцсетей