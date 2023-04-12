Милли Бобби Браун всего 19, а она уже невеста. В инстаграме с 63 миллионной аудиторией девушка опубликовала черно-белую фотографию в белом кружевном платье, где Джейк обнимает ее сзади, а на левой руке красуется большое свадебное кольцо с бриллиантом.

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Милли Бобби Браун выходит замуж за сына Джона Бон Джови

Я люблю тебя уже три лета, милый, я хочу их все,

– романтически подписала Милли Бобби Браун.

Это строчки из песни Тейлор Свифт Lover. В то время как Джейк Бон Джови и себе запостил кадры с пляжной фотосессии и лаконично подписал: "Навсегда".

Милли Бобби Браун с сыном Джона Бон Джови / Фото из инстаграма актрисы

Милли Бобби Браун с сыном Джона Бон Джови / Фото из инстаграма жениха

Милли Бобби Браун с сыном Джона Бон Джови / Фото из инстаграма жениха